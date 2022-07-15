Европейские правительства находятся под угрозой отставки из-за роста инфляции и прочих экономических проблем.

Об этом пишет Wall Street Journal после заявления об отставке премьера Италии Марио Драги.

В частности, издание напоминает, что Макрон потерял парламентское большинство на выборах, подогретых инфляционными опасениями избирателей.

Борис Джонсон подал в отставку под давлением коллег из Консервативной партии, которые опасались, что сопровождающие его скандалы усугубят проблемы кабинета, борющегося с высокой инфляцией.

Похожее произошло в Италии - ослабление политической сплоченности и невозможность формирования стабильного правящего большинства также связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией, пишет Wall Street Journal.

Напомним, что президент Италии Серджо Маттарелла отказался принять отставку премьер-министра Марио Драги. Глава кабинета ранее заявил о намерении уйти с поста из-за разногласий с партнёрами по правящей коалиции.

Также мы рассказывали, что премьер Эстонии Кая Каллас официально подала в отставку по собственному желанию. Вместе с ней уходит и весь состав правительства.