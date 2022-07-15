В еврозоне ожидают рекордно высокую инфляцию - в среднем 7,6% за год.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на прогноз Еврокомиссии.

В весеннем прогнозе ЕК показатель инфляции составлял 6,1%.

В целом в Евросоюзе эксперты прогнозируют рост цен на 8,3% – вместо "весенних" 6,8%.

Основная причина рекордной инфляции – резкий рост цен на энергоносители в связи с санкциями против России.

Ранее мы писали, что годовая инфляция в США достигла максимального за сорок лет уровня. Кроме того, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом.

Также "Страна" сообщала, что глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил об угрозе гиперинфляции в Украине из-за огромной эмиссии гривни, при помощи которой с начала войны финансируется дефицит бюджета.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.