Еврокомиссия изменила годовой прогноз на рекордно высокую инфляцию - DW
В еврозоне ожидают рекордно высокую инфляцию - в среднем 7,6% за год.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на прогноз Еврокомиссии.
В весеннем прогнозе ЕК показатель инфляции составлял 6,1%.
В целом в Евросоюзе эксперты прогнозируют рост цен на 8,3% – вместо "весенних" 6,8%.
Основная причина рекордной инфляции – резкий рост цен на энергоносители в связи с санкциями против России.
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