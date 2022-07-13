Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась и достигла 9,1% (против 8,6% в мае). Это максимальный показатель с ноября 1981 года. Причем аналитики прогнозировали ускорение инфляции до 8,8%.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на министерство труда страны.

Кроме того, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом. Месячный рост цен достигает 1,4%.

Экстремально растут цены на продукты питания: +10,4 за год (+1% за месяц). Энергия, которая занимает 8,66% объема в структуре индекса потребительских цен (ИПЦ), выросла на 41,6% в годовом исчислении (7,6 - за месяц). Бензин вырос на 60,2% за год (9,8% за месяц), электроэнергия прибавила 13,7% в годовом исчислении (4,1 в месячном), газ - 48,4% за год (8,2 за месяц).

Продолжают активно расти в цене автомобили, занимающие 8% объема ИПЦ. Новые машины подорожали на 11,4% в годовом исчислении, поддержанные - на 7,1%. Аренда, которая занимает почти треть в индексе цен, выросла на 5,6% (0,7% в месяц).

Ускоряется рост цен на медицинские услуги: +4,8% в год (0,6% в месяц). Рост цен в сфере транспортных услуг составил 8,8% в год и 2,2% в месяц.

Между тем Джо Байден объясняет инфляцию в США "Путинским налогом".

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине потребительская инфляция в июне ускорилась до 20,1% (с 18,0% в мае).