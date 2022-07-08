Потребительская инфляция в Украине в июне ускорилась до 20,1% (с 18,0% в мае), говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль.

График: НБУ

Ускорение инфляции обусловлено как общемировыми тенденциями, в частности, высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, прежде всего связанными с войной (нарушение логистики, разрушение активов и инфраструктуры, ограниченный импорт, оккупация территорий).

График: НБУ

Дорожали крупы из-за ограниченности запасов и возможностей импорта. Быстрее росли цены на мясо, в частности из-за сокращения предложения из восточных и центральных областей.

График: НБУ

Отметим, что инфляция сейчас - проблема не только в Украине, но и во всем мире. На фоне войны, потрясений для бизнеса после коронавируса и проблем с энергоресурсами, в США и европейских странах также наблюдается рекордная инфляция, которую быстро победить не удастся.

А в Европе курс евро упал до двадцатилетнего минимума и почти сравнялся с долларом.

Однако в Украине есть угроза гиперинфляции в Украине из-за огромной эмиссии гривны, при помощи которой с начала войны финансируется дефицит бюджета.