Премьер Эстонии Кая Каллас официально подала в отставку по собственному желанию. Вместе с ней уходит и весь состав правительства.

Об этом сообщается на сайте правительства Эстонии.

"Я сформирую новое правительство. Согласно конституции, я только что объявила, что действующее правительство уйдет в отставку. Я предложила созвать в пятницу внеочередное заседание парламента, на котором буду просить мандат новой правительственной коалиции", - сказала Каллас.

Теперь парламент Эстонии должен одобрить отставку и предоставить мандат новой правительственной коалиции, которая будет состоять из партии "Отечество" и Социал-демократической партии.

Ранее в отставку подал премьер Британии Борис Джонсон. Британская пресса считает, что основная конкуренция развернется между экс-министром обороны Пенни Мордонт и экс-главой Минфина Риши Сунаком.

А во Франции парламент не смог отправить правительство страны в отставку.

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