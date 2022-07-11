Продолжают обсуждать громкое увольнение посла Украины в Германии Андрея Мельника, известного своими недипломатическими высказываниями в адрес немецких политиков типа "колбасы" Шольца.

Последним скандалом стало его высказывание о Бандере.

"Киеву давно намекали, что Мельника надо снять. Немцы публично об этом не говорили, но по различным каналам давление на Киев шло. Тем более что в последнее время посол перешел все границы со своими типа колкими шуточками, "критикой" немецкого правительства и комментариями по Бандере. Бандера стал последней каплей. В данном случае возмутились не только немцы, но и поляки, отношения с которыми для Киева очень важны. И Мельника уволили", - сказал нам источник в европейских дипломатических кругах.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Бандера, евреи, немцы и поляки

Последний скандал с Мельником начался с того, что он заявил, что Степан Бандера не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков.

"Я посещал его могилу, потому что он важен - не для меня лично, но для очень многих украинцев как олицетворение борьбы за свободу. Борец за свободу не подвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал", - заявил Мельник в программе Jung & Naiv.

Журналист в ответ сказал, что бандеровцы имели отношение к массовым убийствам поляков.

" Это была война…. Вы хотите это политизировать?" - ответил Андрей Мельник.

На заявление собеседника, что весь мир признает, что бандеровцы были причастны к убийству сотен тысяч евреев, Мельник сказал, что это неправда и что этому "нет никаких доказательств".

"Это нарратив, который русские проталкивают по сей день и который имеет поддержку в Германии, Польше, а также в Израиле", - заявил посол.

После этого Варшава обвинила Мельника в фальсификации истории. Дело дошло до того, что разговор на эту тему состоялся между главами польского и украинского МИДов.

Возмутились и в Германии. Отреагировал и Израиль.

"Высказывания посла Украины - это искажение исторических фактов, опошление Холокоста и оскорбление тех, кто был убит Бандерой и его людьми", - заявила пресс-служба посольства Израиля в Германии.

После этого появилась целая серия публикаций в западных СМИ с критикой Мельника.

"Посол Мельник никогда не стеснялся оскорблять немецких политиков. Но сейчас он, возможно, зашел слишком далеко и сам подвергся массированной критике за высказывания об украинском националисте и антисемите Степане Бандере. Бандера был лидером радикального крыла Организации украинских националистов (ОУН) во время Второй мировой войны. Националистические партизаны из Западной Украины несут ответственность за чистки по этническим мотивам в 1943 году, в ходе которых были убиты десятки тысяч мирных жителей поляков и евреев", - пишет агентство DPA.

Сведения о том, что Мельника могут уволить, появились еще неделю назад. И вот теперь это произошло.

Газета New York Times напрямую связывает отставку посла Украины в Германии Андрея Мельника с его словами по поводу Степана Бандеры.

Издание пишет, что возглавляемая Бандерой ОУН - это "националистическая группа, исповедовавшая фашистскую идеологию, которая сотрудничала с немецкими войсками, когда они оккупировали Украину, и некоторые из этих сил содействовали массовым убийствам поляков и евреев".

При этом NYT уточняет, что лично Бандера в этом участия не принимал, поскольку еще в 1941 году был арестован и посажен в немецкий концлагерь.

"Но в Германии, которая гордится своей приверженностью признанию преступлений нацистов и увековечиванию памяти жертв Холокоста, подвергать сомнению эту главу в истории - красная линия", - пишут журналисты.

Впрочем, Бандера стал лишь последней каплей.

Как говорят немецкие журналисты, Мельник постоянно нарушал правила, которых обычно придерживаются политики и дипломаты в Берлине.

"Он цитировал конфиденциальные разговоры и ставил в неловкое положение высокопоставленных политиков. Он назвал бригадного генерала и бывшего советника Меркель "жалким неудачником", а философов и писателей, ставивших под сомнение поставки оружия, - "псевдоинтеллектуальными неудачниками". Мельник назвал канцлера Шольца "оскорбленной ливерной колбасой", потому что он изначально не поехал в Киев, так как федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер не был приглашен. Неразумно так отталкивать тех, от кого зависишь. Поставки оружия и выплаты помощи одобряют не желто-синие твиттеровцы, а федеральное правительство. Можно назвать это эффектом Греты Тунберг: постоянные угрозы часто приводят к обратному, к усталости. Сомнительно, чего Мельник добился с точки зрения реальной политики. Решение правительства Германии о поставках тяжелых вооружений, вероятно, связано не столько с Мельником, сколько с давлением США", - написала в своей колонке обозреватель Spiegel Сабина Реннефанц накануне снятие посла.

По ее словам, интерес к Украине в Германии снижается, уступая внутренним проблемам, таким как повышение цен и поставки газа.

"Возвеличивание войны как борьбы добра и зла, служившее для мобилизации Запада, все больше препятствует открытой дискуссии о прекращении огня, возможном прекращении боевых действий и некоем мире", - пишет Реннефанц.

"Видимо, Мельник решил, что если Украина будет вести себя тихо, в Германии ее просто не заметят. И он делал все, что в его силах, чтобы Киев больше не оставался без внимания в Берлине. Когда начальство Мельника приезжало в Берлин из Киева, некоторые немецкие политики тихо жаловались на посла и его поведение. Его самый важный инструмент: недипломатические провокации. Мельник защищал Бандеру, который сражался за украинский народ во время Второй мировой войны, но он также был ответственен за убийство поляков и евреев в этой борьбе. Хотя Мельнику должно быть было ясно, что Польша является самым важным союзником его страны наряду с Соединенными Штатами. МИД в Киеве быстро дистанцировался от заявлений Мельника. Но Варшава давила на Киев по вопросу Мельника", - сказал "Стране" журналист Welt Клаус Гейгер.

Помощь Евросоюза

Впрочем, у отставки посла может быть и более масштабная подоплека.

Как пишет итальянская Corriere della serra, одной из причин, побудивших Зеленского уволить Мельника, может стать попытка Киева ускорить получение помощи от ЕС в размере 9 миллиардов евро, которую блокирует Германия.

Идею 9-миллиардной помощи в конце мая подтвердили все лидеры Евросоюза. Проект предусматривает кредиты с погашением через 25 лет и фактически беспроцентные, благодаря средствам, которые сама Комиссия будет собирать, выпуская на рынок долговые обязательства, гарантированные европейскими государствами. Но Германия, самый крупный из гарантов этой формы еврооблигаций, против, хотя и давала предварительное согласие.

Министру финансов Берлина Кристиану Линднеру, не нравится тот факт, что Брюссель прибегает к общеевропейскому займу в украинском кризисе. Кроме того, по мнению Линдера, в сентябре Украине рискует не выплатить €900 млн внешнего долга.

Поэтому Германия пока одобрила только первый транш в один миллиард, средства от которого должны быть выплачены Киеву к июлю.

Кроме того, стоит отметить, что отставка посла Мельника произошла на фоне скандала с исключением из санкций против России, что позволит Канада передать немецкой компании Siemens турбину для газопровода "Северный поток-1", что необходимо для его разблокировки (потери немецкой промышленности от сокращения поставок российского газа могут быть огромны).

Несмотря на протесты Киева Германия и Канада схему поставок согласовали.

"Германия все-таки договорилась с Канадой, и турбина Siemens, необходимая для обслуживания российского газопровода "Северного потока-1", будет возвращена. Техническое обслуживание газопровода возобновится в полном объеме. То есть со стороны канадской дочки Siemens проблем больше не будет. Украина была против. Но ее не послушали, решили в интересах Германии. Это просто как пример. Также и по Мельнику - его все-таки пришлось уволить после давления Германии и других стран Запада. Дипломатические возможности Украины не бесконечны", - говорит источник.

В тоже время, один из депутатов Рады, знакомый с ситуацией вокруг Мельника, называет его отставку "разумным маневром".

"Нередко скандальные высказывания Мельника сыграли свою немалую роль в том, что немецкое общество и истеблишмент пробудились и начали оказывать все более масштабную поддержку. Мельник действовал на грани фола, но этим показывал всей Германии всю серьезность ситуации, в которой оказалась Украина после российского вторжения. Сейчас Германии уже четко стала на рельсы поддержки Украины. Так что Мельник сыграл свою роль. И сейчас было принято решение о его уходе с посла, чтоб не создавать точку напряжения в отношениях с важнейшими западными союзниками. То есть, в данной ситуации, это разумный маневр", - говорит депутат.

Также он подтвердил информацию, что Мельника могут назначить заместителем главы МИД.