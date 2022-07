Британская пресса считает конкурентом экс-главы Минфина Риши Сунака не главу МИД Великобритании Лиз Трасс, а младшего министра торговли и экс-министр обороны Великобритании Пенни Мордонт, которая оказалась на втором месте по итогам второго тура премьерского противостояния.

Материалы о ней опубликовали The Daily Telegraph, Metro, The Times, Daily Mail, The Sun и другие топ-медиа Британии.

Напомним, во второй тур выборов премьера Великобритании прошли шесть кандидатов. Больше всего голосов в первом туре набрал бывший глава Минфина Британии Риши Сунак - 88. Пенни Мордонт с 67 голосами - на втором месте. Министр иностранных дел Лиз Трасс с 50 голосами оказалась на третьем месте.

