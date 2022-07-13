Украинская художница Евгения Гапчинская, известная по характерному стилю "ангелочков" в творчестве, посвятила картину премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который вскоре покинет свой пост.

Фотографию полотна художница опубликовала у себя на странице в социальной сети Instagram.

На новой картине Джонсон изображен в образе мальчугана с крылышками, с взъерошенными волосами. Он держит украинский флаг и улыбается. Над ним подпись "наш ангел-помощник".

"Наш помощник", - подписала фото картины в Instagram Гапчинская.

Скриншот: Instagram/e.gapchinska

Ранее "Страна" писала, что сеть украинских супермаркетов "Сильпо" сменила аватарку в социальных сетях в знак солидарности с Борисом Джонсоном, который ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Новую аватарку сети супермаркетов украшает узнаваемая всеми прическа Бориса Джонсона. Пользователи в комментариях также выразили поддержку британскому премьер-министру.

Поддержку бывшему британскому лидеру выразил и президент Украины Владимир Зеленский, сказав, что все украинцы грустят из-за его отставки.

Также мы разбирались, что в Украине и Британии говорят об отставке Джонсона.