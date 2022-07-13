Во второй тур выборов премьер-министра Великобритании прошли шесть кандидатов.

Больше всего голосов в первом туре набрал бывший глава британского Минфина Риши Сунак - 88. Младший министр по торговой политике и бывшая глава Министерства обороны Пенни Мордонт получила 67 голосов.

На третьем месте оказалась министр иностранных дел Лиз Трасс с 50 голосами. Бывшая министр по делам женщин и равных возможностей Кэми Баденох набрала 40 голосов, член парламента Том Тугендхат 37, юрист и политик, генеральный атторней Англии и Уэльса Суэлла Браверман - 32.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о лидере гонки Риши Сунаке.

Мы также писали, что вчера были утверждены восемь кандидатов, которые будут участвовать в первом туре голосования на пост премьер-министра Великобритании и лидера консерваторов.