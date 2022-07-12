Младший министр торговли Пенни Мордонт имеет лучшие шансы стать премьер-министром Великобритании.

Таковы результаты опроса сайта Консервативной партии Conservative Home, которые публикует The Guardian.

На втором месте тоже оказалась женщина – бывший министр по делам женщин Кэми Баденох.

Всего, по данным издания, на пост претендует 11 кандидатов.

Ранее "Страна" сообщала, что на место Бориса Джонсона могут претендовать глава МИД, министр обороны и видные британские бизнесмены. Это Риши Сунак, Лиз Трасс, Надхим Захави, Саджид Джавид, Бен Уоллес, Пенни Мордаунт, Джереми Хант и Том Тугендхат.

Также мы рассказывали, что судя по опросам на прошлой неделе, Риши Сунак является наиболее популярным кандидатом на пост следующего лидера среди членов консервативной партии.

Кроме того, мы писали, что выдвижение кандидатов на пост премьер-министра Великобритании пройдет завтра, а победителя назовут 5 сентября. Процесс выборов начнется в среду, 13 июля. Кандидатам в премьеры Британии нужна поддержка не менее 20 депутатов парламента для участия в первом раунде выборов.