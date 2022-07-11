Выдвижение кандидатов на пост премьер-министра Великобритании пройдет завтра, а победителя назовут 5 сентября.

Об этом сообщил Комитет правящей Консервативной партии Великобритании, пишет The Guardian.

Процесс выборов начнется в среду, 13 июля. Кандидатам в премьеры Британии нужна поддержка не менее 20 депутатов парламента для участия в первом раунде выборов.

Для прохода во второй раунд, который состоится в четверг, потребуется поддержка минимум 30 депутатов.

Ранее "Страна" сообщала, что на место Бориса Джонсона могут претендовать глава МИД, министр обороны и видные британские бизнесмены. Это Риши Сунак, Лиз Трасс, Надхим Захави, Саджид Джавид, Бен Уоллес, Пенни Мордаунт, Джереми Хант и Том Тугендхат.

Также мы рассказывали, что Сунак первым из этого списка объявил, что будет бороться за кресло премьера.

"Я выдвигаю себя на пост следующего лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра. Давайте восстановим доверие, перестроим экономику и воссоединим страну", – написал он в Твиттере.

Судя по опросам, он является наиболее популярным кандидатом на пост следующего лидера среди членов консервативной партии.