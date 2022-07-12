Сунак начал свою предвыборную кампанию. Фото: facebook.com/rishisunak

Утверждены восемь кандидатов, которые будут участвовать в первом туре голосования на пост премьер-министра Великобритании и лидера консерваторов.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, в списке значатся:

  • Кеми Баденох, бывший министр по делам женщин.
  • Суэлла Браверман, генеральный представитель Англии и Уэльса.
  • Джереми Хант, экс-глава МИД.
  • Пенни Мордонт, младший министр торговли.
  • Риши Сунак, экс-канцлер казначейства.
  • Лиз Трасс, глава МИД.
  • Том Тугендхат, депутат парламента.
  • Надхим Захави, канцлер казначейства.

Первый тур голосования состоится завтра между 13:30 и 15:30 по Гринвичу.

Как писала "Страна", кандидатам в премьеры Британии нужна поддержка не менее 20 депутатов парламента для участия в первом раунде выборов. Для прохода во второй раунд, который состоится в четверг, потребуется поддержка минимум 30 депутатов.

Также мы сообщали, что младший министр торговли Пенни Мордонт имеет лучшие шансы стать премьер-министром Великобритании. Таковы результаты опроса сайта Консервативной партии Conservative Home. На втором месте тоже оказалась женщина – бывший министр по делам женщин Кеми Баденох.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.