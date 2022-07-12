Утверждены восемь кандидатов, которые будут участвовать в первом туре голосования на пост премьер-министра Великобритании и лидера консерваторов.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, в списке значатся:

Кеми Баденох, бывший министр по делам женщин.

Суэлла Браверман, генеральный представитель Англии и Уэльса.

Джереми Хант, экс-глава МИД.

Пенни Мордонт, младший министр торговли.

Риши Сунак, экс-канцлер казначейства.

Лиз Трасс, глава МИД.

Том Тугендхат, депутат парламента.

Надхим Захави, канцлер казначейства.

Первый тур голосования состоится завтра между 13:30 и 15:30 по Гринвичу.

Как писала "Страна", кандидатам в премьеры Британии нужна поддержка не менее 20 депутатов парламента для участия в первом раунде выборов. Для прохода во второй раунд, который состоится в четверг, потребуется поддержка минимум 30 депутатов.

Также мы сообщали, что младший министр торговли Пенни Мордонт имеет лучшие шансы стать премьер-министром Великобритании. Таковы результаты опроса сайта Консервативной партии Conservative Home. На втором месте тоже оказалась женщина – бывший министр по делам женщин Кеми Баденох.