Утверждены кандидаты для участия в первом туре голосования на пост премьера Британии и лидера консерваторов
Утверждены восемь кандидатов, которые будут участвовать в первом туре голосования на пост премьер-министра Великобритании и лидера консерваторов.
Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, в списке значатся:
- Кеми Баденох, бывший министр по делам женщин.
- Суэлла Браверман, генеральный представитель Англии и Уэльса.
- Джереми Хант, экс-глава МИД.
- Пенни Мордонт, младший министр торговли.
- Риши Сунак, экс-канцлер казначейства.
- Лиз Трасс, глава МИД.
- Том Тугендхат, депутат парламента.
- Надхим Захави, канцлер казначейства.
Первый тур голосования состоится завтра между 13:30 и 15:30 по Гринвичу.
Как писала "Страна", кандидатам в премьеры Британии нужна поддержка не менее 20 депутатов парламента для участия в первом раунде выборов. Для прохода во второй раунд, который состоится в четверг, потребуется поддержка минимум 30 депутатов.
Также мы сообщали, что младший министр торговли Пенни Мордонт имеет лучшие шансы стать премьер-министром Великобритании. Таковы результаты опроса сайта Консервативной партии Conservative Home. На втором месте тоже оказалась женщина – бывший министр по делам женщин Кеми Баденох.