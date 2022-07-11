Национальная ассамблея Франции не смогла отправить правительство в отставку.

Об этом сообщает официальный канал французского парламента La Chaîne parlementaire.

За вотум недоверия проголосовали только 146 депутатов при 289 необходимых.

Предложение об отставке было выдвинуто левой партией "Nupes" под руководством Жана-Люка Меланшона, но остальные партии его не поддержали.

Ранее "Страна" писала, что в июне во Франции состоялись парламентские выборы. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получила 244 места, хотя до этого имела 345. Провластный блок утратил таким образом 50%-е большинство. Блок левых Жан-Люка Меланшона получил 127 мест (раньше у него было 60). Правая партия Марин Ле Пен получила 89 мест (было всего 8). Республиканцы - 61 место, а было 100.

Также мы сообщали, что Германия и Франция готовятся к "кошмарному сценарию" в случае полного прекращения поставок российского газа по газопроводу "Северный поток - 1". На Западе опасаются, что регулярное техническое обслуживание газопровода может превратиться в более продолжительное политическое обслуживание. Обычно за день по трубопроводу проходит около 150 млн кубометров газа, теперь прокачка снизилась до нуля.