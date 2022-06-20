МВД Франции опубликовал официальные итоговые результаты второго тура парламентских выборов.

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получила 244 места, а имела 345. Провластный блок утратил таким образом 50%-е большинство и вынужден будет вступать с кем-то в коалицию.

Блок левых Жан-Люка Меланшона получил 127 мест (было 60).

Правая партия Марин Ле Пен получила 89 мест (было всего 8).

Республиканцы - 61 место, а было 100.

Таким образом либеральные и консервативные политсилы во Франции понесли большие потери на этих выборах, а левые и правые - существенно укрепились.

Ранее в американских СМИ назвали такие итоги выборов "катастрофическими" для президента Макрона. СМИ прогнозируют, что парламент будет парализован, и Макрону будет трудно принимать законы и особенно - спорные проекты по реформированию пенсионной системы.

Во Франции впервые с 1980-х годов появится "подвешенный парламент" и начнется период политической неопределенности и торговли политических сил за министерские посты. В случае, если переговоры не дадут результата, это может привести к политическому параличу или даже к повторным выборам.