Издание Politico называет исход французских парламентских выборов "катастрофическим" для Эммануэля Макрона. Его центристский блок "Вместе" потерял абсолютное большинство, а левые (Жан-Люк Меланшон) и правые (Марин Ле Пен) нарастили свои позиции.

И теперь президентской партии придется вступать с кем-то в коалицию.

Такая ситуация во Франции впервые со времен Франсуа Миттерана в 1980-х годах.

"Парламент будет парализован, и Макрону будет трудно принимать законы и особенно - спорные проекты по реформированию пенсионной системы", - пишет издание.

Среди вероятных союзников по коалиции для Макрона - республиканцы. С их голосами у его блока будет 306 голосов при необходимых 289.

Но газета считает, что принятие решений будет все равно серьезно усложнено из-за множества расхождений с потенциальным партнерами по коалиции.

Тем более, что в парламенте с возвышением левых и правых усиливаются голоса тех, кто критикует НАТО и отдельные нормы Евросоюза.

Это лозунги не только партии Ле Пен, но и Меланшона, который "хочет выйти из объединенного командования НАТО и не соблюдать положения договоров ЕС, с которыми он не согласен", пишет Politico.

Ранее "Страна" разбиралась, почему во Франции укрепились позиции крайне левых и что это значит для Украины.

Напомним, что на улицах городов Франции прошли столкновения после выборов президента страны, где Макрон победил Ле Пен.