Во Франции сегодня проходит второй тур парламентских выборов. Большинство в парламенте Франции получил блок президента Эммануэля Макрона "Вместе".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на первые прогнозы четырех социологических опросов.

Однако партия Макрона получила менее 50%, таким образом потеряв монобольшинство в парламенте, где на прошлых выборах у них было 53%. Вероятно, Макрон не сможет также единолично сформировать правительство.

На втором месте левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона, который очень серьезно нарастил свои позиции.

На третьем - "Национальное объединение" Марин Ле Пен, на четвертом - республиканцы.

Если прогнозы оправдаются, во Франции впервые за десятилетия появится "подвешенный парламент" и начнется период политической неопределенности и торговли политических сил за министерские посты. В случае, если переговоры ни дадут результата, это может привести к политическому параличу или даже к повторным выборам.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что означают итоги первого тура французских парламентских выборов.