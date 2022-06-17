С самого начала войны Зеленский не снимает военной экипировки. Деловой стиль он сменил на милитари. Первая леди в интервью глянцевому журналу признавалась, что последний раз видела мужа в костюме и белой рубашке на рассвете 23 февраля.

С тех пор гардероб Зе пополнился в основном вещами защитного цвета.

Вчера президент Украины неизменно встречал Олафа Шольца и Эммануэля Макрона в своей повседневной одежде. "Страна" разобрала по деталям "военный лук" главы государства.

Кроссовки президент носит одни и те же уже несколько месяцев. О них мы писали ранее. Это пара от американской торговой марки Saucony (специализируются на спортивной обуви для повседневной жизни и специализированных моделях для легкоатлетов). Пара как у Зе называется JAZZ 81 и стоит заграницей $50. В Украине их изначальная цена была 3080 грн, но сейчас на распродаже можно приобрести со скидкой 50% за 1540 грн. Кстати, в точно такой же спортивной обуви ходят и телохранители Зе.

Также на президенте были тактические брюки от украинского производителя М-ТАС. Это летняя модель называется Sahara Flex Light и стоят они 2700 грн.

Главное преимущество этих штанов - ткань Flex Rip-Stop, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, и этот материал не выгорает на солнце.

Футболка Зеленского облегающего кроя и выгодно подчеркивает его заметно накаченные бицепсы на руках.

Это военная экипировка ВСУ. Модель Сombat с липучками на рукавах хорошо отводит влагу в жаркие дни. В составе полиэстер и хлопок. Шьется в Турции. На левом плече у президента шеврон "Ukrain in the fight" (с англ. "Украина в бою" - Ред.) той же торговой марки, что и брюки. Такая нашивка от М-ТАС стоит 90 грн.

Коллеги Зеленского традиционно прибыли в деловых костюмах. На президенте Франции был классический пиджак и брюки темно-синего цвета, белая рубашка и галстук в тон наряда.

Как известно, за стиль Эммануэля Макрона отвечает его супруга Брижит. Первая леди сама выбирает одежду для мужа и чаще всего отдает предпочтение комплектам из магазина-ателье Jonas&Cie, где костюм двойка стоит 380-395 евро (около 13 000 грн).

Французский президент одевается там уже порядка 7 лет. Модные критики считают, что Макрон сейчас специально выбирает столь демократичный бренд. Ведь до большой политики, будучи финансистом он носил вещи в три раза дороже. Но став министром финансов, Макрон начал одеваться скромнее и бюджетнее.

Вероятней всего, и темно-синий костюм, который был на нем в Киеве, именно от Jonas&Cie, пошитый на заказ или подогнанный у личного портного.

Что касается Шольца, то он неизменно носит строгий костюм темных тонов без выразительных признаков какого-либо бренда дополняя галстуком в сдержанных оттенках.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли приезжала во Львов в свитере и брюках за 100 000 гривен.

Также мы разбирались, как меняется стиль украинок во время войны.