Премьер Италии Марио Драги объявил о намерении подать в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил совету министров, что скоро уходит в отставку. Пока что само заявление не написано.
Об этом сообщает в своем Телеграм-канале агентство ANSA.
Сегодня в итальянском сенате (верхней палате парламента) состоялось голосование, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. За вотум доверия проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. При этом входящее в коалицию "Движение пяти звезд" отказалось голосовать за вотум доверия правительству.
После голосования в парламенте итальянский премьер встретился с президентом республики Серджио Матареллой. Итальянские СМИ писали, что на этой встрече Драги не подал прошение об отставке президенту и пока размышляет о дальнейших действиях.
Драги возглавил кабинет министров Италии в феврале 2021 года.
Как писала "Страна", неделю назад стало известно об отставке британского премьера Бориса Джонсона. Формальным поводом к ней стал скандал с коронавирусной вечеринкой. Однако настоящая причина его ухода - экономический кризис в стране.
Также мы сообщали, что сегодня премьер Эстонии Кая Каллас официально подала в отставку по собственному желанию. Вместе с ней уходит и весь состав правительства.