Премьер-министр Италии Марио Драги заявил совету министров, что скоро уходит в отставку. Пока что само заявление не написано.

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале агентство ANSA.

Сегодня в итальянском сенате (верхней палате парламента) состоялось голосование, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. За вотум доверия проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. При этом входящее в коалицию "Движение пяти звезд" отказалось голосовать за вотум доверия правительству.

После голосования в парламенте итальянский премьер встретился с президентом республики Серджио Матареллой. Итальянские СМИ писали, что на этой встрече Драги не подал прошение об отставке президенту и пока размышляет о дальнейших действиях.

Драги возглавил кабинет министров Италии в феврале 2021 года.

Как писала "Страна", неделю назад стало известно об отставке британского премьера Бориса Джонсона. Формальным поводом к ней стал скандал с коронавирусной вечеринкой. Однако настоящая причина его ухода - экономический кризис в стране.

Также мы сообщали, что сегодня премьер Эстонии Кая Каллас официально подала в отставку по собственному желанию. Вместе с ней уходит и весь состав правительства.