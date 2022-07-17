В случае окончания войны в Украине и установления мира на условиях России западные санкции отменены не будут.

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он призвал немцев готовиться к "непростому пути", который необходим, чтобы остановить "неоколониальный" курс Владимира Путина.

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в течение длительного времени, было понятно с самого начала", - пояснил Олаф Шольц.

Ранее мы писали, что канцлер Германии призвал немцев быть готовыми к масштабному подорожанию из-за войны в Украине.

Также "Страна" сообщала, что правительство Германии обнародовало полные списки оружия, которое уже передали и планируют отправить Украине.

Война в Украине продолжается уже 144-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.