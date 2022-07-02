Президент РФ Владимир Путин давно планировал нападение на Украину, а решение о самом вторжении принял по меньшей мере за год до него.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CBS.

На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение войны Шольц ответил, что "на самом деле никто не знает". Однако длительное планирование, по словам канцлера, свидетельствует о том, что российский президент готов к длительной войне.

"Он является лидером очень большой страны, где живут многие люди, со многими средствами, он действительно ведет эту жестокую войну и готовился к ней очень долго", – сказал Шольц.

Кроме того, канцлер считает, что решение вести войну в Украине Путин принял за год до ее начала или даже раньше.

"Я думаю, что решение вести эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И потому он сможет продолжать войну очень долго", – отметил он.

Шольц сказал, что хотя Путин "этого не признает", но Россия испытывает на себе влияние западных санкций.

"Это происходит с не столь развитой страной, которая действительно нуждается во всех технологиях из остального мира, чтобы иметь соответствующий уровень жизни", – отметил он.

При это Шольц не считает, что Германия дает Путину возможность ослабить эффект от санкций, когда тратит 2 млрд долларов в месяц на поставки российского газа, угля и других энергоресурсов. Более того, по словам канцлера, ФРГ прилагает все усилия, чтобы уменьшить сумму, которую платит за российские энергоресурсы.

"Он не может ничего купить за деньги, которые получает от нас, потому что есть все эти санкции на импорт современных технологий и вещей, в которых он нуждается. Поэтому это то, что [Путина] очень разозлило", – сказал Шольц.

Ранее канцлер Германии Шольц заявил, что санкции против России не будут отменены без "справедливого мира" с Украиной. Он добавил, что семь ведущих экономик мира поддерживают Украину и повысят цену войны для России, а также не позволят Путину выиграть эту войну.

Тем временем война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

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