Из-за российской агрессии против Украины в мире обострился глобальный продовольственный кризис и 323 миллиона человек оказались на грани голода.

Об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель на министерской встрече G20 в Индонезии.

"Захватническая война России против Украины резко обостряет продовольственный кризис. Только за два года количество людей в мире, испытывающих серьезную нехватку пищи, удвоилось со 135 миллионов до пандемии COVID-19 до 276 миллионов в начале 2022 года и 323 миллионов сегодня", – сказал он.

По данным ЕС, каждый шестой житель Земли, 1,2 млрд человек, оказались в тяжелом положении из-за "сочетания роста цен на продукты питания, роста цен на энергоносители и ухудшения финансовых условий".

А российская блокада украинских портов может еще ухудшить ситуацию.

"Это сознательная попытка использовать продовольствие как оружие войны не только против Украины, но и самых уязвимых стран мира", – добавил Боррель.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 потребовал от России разблокировать экспорт украинского зерна: "Это не ваша страна".

"Страна" разбиралась, что значит для Украины новый мировой экономический кризис.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.