В Черном море из-за войны погибли уже три тысячи дельфинов.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на руководителя научно-исследовательского отдела украинского заповедника "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

По его словам, последствия войны сказываются на природе Черного моря. В частности, на побережье все чаще находят мертвых дельфинов.

Дельфины выбрасываются на берег из-за работы гидролокаторов и подводных взрывов, которые влияют на способность животных ориентироваться в пространстве с помощью звука. Из-за этого дельфины также не могут найти себе рыбу и умирают от голода.

Ученые также получают сообщения о гибели дельфинов из Болгарии и Румынии.

Ранее мы писали, что в харьковском дельфинарии рассказали, что дельфины очень чувствительны и все вибрации от взрывов чувствуют под водой. Во время обстрелов они уплывают на дно бассейна и могут там находиться, не всплывая до 15 минут. Эвакуировать животных из Харькова фактически невозможно.

А также, что в Азовском море начался массовый мор рыбы и дельфинов. Их выбрасывает на берегу.