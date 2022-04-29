Россия разместила дрессированных дельфинов у входа в Севастопольскую бухту. Два загона для них в этом районе появились там в феврале, примерно во время вторжения в Украину. Такой шаг может быть направлен на защиту российской военно-морской базы в Севастополе.

Об этом пишет The Washington Post.

По информации газеты, два загона для дельфинов видны на спутниковых снимках компании Maxar Technologies.

Военные эксперты рассказали газете, что загоны появились там в феврале, примерно во время вторжения в Украину.

Дельфинов можно использовать для противодействия диверсантам, которые могут под водой проникнуть в бухту и повредить корабли Черноморского флота РФ.

База тренировки таких дельфинов существовала в Балаклаве.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы рассказывали о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.