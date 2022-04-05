Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон не имел возможности предотвратить вторжение России в Украину, если не брать вариант прямого военного вмешательства в ситуацию.

Об этом Милли сказал 5 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Откровенно говоря, это, с моей точки зрения, невозможно было сдержать, если не брать отправку Вооруженных сил США непосредственно в Украину", - отметил генерал.

По его мнению, чтобы удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину, Соединенным Штатам потребовалось бы применение американских вооруженных сил.

"А это, считаю, грозило бы вооруженным конфликтом с Россией, и я бы, разумеется, таких рекомендаций не дал", - подчеркнул глава КНШ.

Как писала "Страна", Милли также спрогнозировал, что война в Украине растянется на годы.

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