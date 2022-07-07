Дополнительно около 40 млн человек в мире столкнутся с проблемой недоедания в этом году из-за войны в Украине.

Об этом заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Максимо Тореро, выступая на конференции в ООН.

"Если мы прогнозируем влияние войны в Украине, то будем иметь, по крайней мере, еще 40 млн человек в 2022 году, сталкивающихся с хроническим недоеданием. В 2023 году уже более 70 млн человек", – сказал Тореро.

Ранее мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в 2023-м году миру угрожает катастрофа из-за растущего дефицита продовольствия, вызванного войной в Украине.

Также "Страна" сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия является главным виновником надвигающегося на мир голода.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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