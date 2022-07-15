The Economist вышел с медведем на обложке, который преследует Красную шапочку по лесу из газовых труб. Главный материал посвящен энергетическому кризису и перспективам зимы.

Этот материал озаглавили: "На Европу надвигается зимний ужас".

"Зима приближается, и она обещает быть жестокой и вызывающей разногласия из-за энергетического кризиса, который быстро усугубляется, поскольку Владимир Путин ограничивает поставки российского газа", - пишут авторы.

Энергетический шок - 2022 сравнивается с миграционным кризисом в 2015-м. Проблема обострилась после вторжения РФ в Украину. Газ - четверть потребности континента в энергии, а Россия поставляет треть этого объема. Газ, как заявляет издание, "кнут в руках России".

Если нефть составляет 10% ВВП России, то газ - лишь 2%, и она может жить без его экспорта. Чтобы противостоять энергетическому шоку авторы предлагают нормировать потребление энергоносителей и поднять на них цены. "Если вы читаете это в Париже или Мадриде с включенным кондиционером, сделайте его потише", - призывают авторы.

Напомним, ранее сообщалось, что Европа задерживает финансовую помощь Украине из-за опасений газового кризиса.

В отдельном материале мы разбиралась, чем обернется мировой кризис для Украины.