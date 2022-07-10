Министерство энергетики и министерство иностранных дел Украины призвали Канаду отменить принятое решение вернуть в Германию отремонтированные компанией Siemens Canada турбины для "Северного потока-1".

Украинские министерства заявили, что считают канадско-германскую договоренность адаптацией санкционного режима под "прихоти России", что лишь укрепит ее ощущение собственной безнаказанности.

Требование турбины Москвой они называют "шантажом, не имеющим технического обоснования", потому что транспортировку газа можно продолжать и имеющимся оборудованием.

"Передача турбины "Северного потока-1" позволит России и дальше использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы", - говорится в заявлении.

Решение Канады вернуть турбину "Газпрому" для обеспечения работы "Северного потока" также раскритиковал глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. По его словам, это очень плохой прецедент исключения из санкций.

В середине июня российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток - 1" на 40%. По словам россиян, причина этого - в "несвоевременном проведении ремонтных работ компанией Siemens". Позже в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофе для Германии".

Как следствие, в июле Германия официально попросила Канаду одобрить снятие санкций и разблокировать турбину, из-за которой якобы была остановлена прокачка по нитям "Северного потока".

Позже, как написал Reuters, Канада подтвердила Германии, что разблокирует поставки турбины немецкой компании Siemens, необходимой для работы "Северного потока - 1", сделав исключение из санкций.