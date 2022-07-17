Роман Абрамович в своем иске в Европейский суд общей юрисдикции потребовал от Евросоюза отменить введенные в его отношении санкции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По мнению Абрамовича, у которого есть гражданство Португалии, санкции нарушают его основные права, которые гарантирует ЕС. Он требует от Евросоюза в качестве возмещения причиненного ему ущерба выплатить более миллиона долларов благотворительному фонду, созданному им для получения средств от продажи футбольного клуба "Челси". После продажи Абрамович заявил, что чистая выручка от сделки (около 3 миллиардов евро) пойдет на благотворительность и помощь жертвам войны.

Кроме того, WSJ напоминает, что оспаривать персональные санкции в суде собирались российские миллиардеры, соучредители "Альфа-Банка" Михаил Фридман и Петр Авен. Еще один российский миллиардер Алишер Усманов оспаривает утверждения ЕС о поддержке войны в Украине, и требует возместить судебные издержки на 20 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что попавший под санкции миллиардер Роман Абрамович нанял американскую юридическую фирму для борьбы за свои интересы. В США олигарх не под санкциями, но в прошлом месяце власти страны выдали ордер на арест двух принадлежащих ему самолетов, поскольку, по их словам, он нарушил санкции США, вылетев в Россию.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский лично попросил президента США Байдена исключить олигарха Романа Абрамовича из санкционного списка.