Российские оккупанты утром в среду, 20 июля, нанесли удары по одному из районов Харькова. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Он заявил, что профильные службы работают на местах попадания. Подробности Синегубов обещает рассказать позже.

Также Синегубов призвал жителей Харькова не выходить на улицы города, а находиться в укрытиях и безопасных местах.

Вместе с тем, харьковские телеграм-каналы сообщают о "прилете" на Салтовку.

Напомним, российская армия обстреливает Харьков каждый день. Ранее сообщалось, что россияне ударили по жилым домам города.

Вместе с тем, мы писали, что сразу 150 000 жителей Харькова остались без жилья в результате обстрелов. Полтысячи домов уже не восстановить.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

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