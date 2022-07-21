В результате ночного массированного обстрела Николаева были повреждены объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Около трех часов ночи по городу было выпущено семь ракет С-300.

Об этом сообщил губернатор Виталий Ким.

Спасатели уже ликвидировали все возгорания, возникшие в результате обстрелов.

В настоящее время известно об одном пострадавшем. Подробная информация уточняется.

Также Ким дает информацию о вчерашних обстрелах всей Николаевской области:

Село Лиманы Галицыновской громады - разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Шевченковская громада в районе населенных пунктов Котлярево и Зеленый Гай - загорелись поля с зерновыми. Пострадавших нет.

Лесное урочище Галицыновской громады - возгорание хвойной подстилки и лесных насаждений.

Обстрелы в с. Красная Долина Широковской громады.

с. Широкое Широковской громады - в результате попадания в жилой дом есть один погибший. Также попадания были за пределами населенных пунктов громады.

Баштанская громада - зафиксировано попадание в сельские населенные пункты.

Березнеговатская громада - возгорание сухой травы и кустарников на территории общины.

Ранее мэр Николаева заявил, что силы ПВО не справляются с количеством ракетных ударов по городу.

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