Ночью войска РФ выпустили по Николаеву 7 ракет. Повреждены инфраструктура, АЗС и газопровод, есть пострадавший
В результате ночного массированного обстрела Николаева были повреждены объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Около трех часов ночи по городу было выпущено семь ракет С-300.
Об этом сообщил губернатор Виталий Ким.
Спасатели уже ликвидировали все возгорания, возникшие в результате обстрелов.
В настоящее время известно об одном пострадавшем. Подробная информация уточняется.
Также Ким дает информацию о вчерашних обстрелах всей Николаевской области:
- Село Лиманы Галицыновской громады - разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
- Шевченковская громада в районе населенных пунктов Котлярево и Зеленый Гай - загорелись поля с зерновыми. Пострадавших нет.
- Лесное урочище Галицыновской громады - возгорание хвойной подстилки и лесных насаждений.
- Обстрелы в с. Красная Долина Широковской громады.
- с. Широкое Широковской громады - в результате попадания в жилой дом есть один погибший. Также попадания были за пределами населенных пунктов громады.
- Баштанская громада - зафиксировано попадание в сельские населенные пункты.
- Березнеговатская громада - возгорание сухой травы и кустарников на территории общины.
Ранее мэр Николаева заявил, что силы ПВО не справляются с количеством ракетных ударов по городу.
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