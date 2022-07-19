Силы ПВО не справляются с количеством ракетных ударов по Николаеву – Сенкевич
Силы противовоздушной обороны Николаева и области не справляются с обстрелами.
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает ВВС.
"Город каждый день обстреливают несколько недель. Это значит, что лучше покинуть город, чтобы спастись", – сказал он.
Ранее Сенкевич заявил, что при вчерашней бомбардировке Николаева российскими войсками применялись кассетные боеприпасы.
Помимо этого, мы также писали, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов.
Напомним, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.
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