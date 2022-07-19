Силы противовоздушной обороны Николаева и области не справляются с обстрелами.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает ВВС.

"Город каждый день обстреливают несколько недель. Это значит, что лучше покинуть город, чтобы спастись", – сказал он.

Ранее Сенкевич заявил, что при вчерашней бомбардировке Николаева российскими войсками применялись кассетные боеприпасы.

Помимо этого, мы также писали, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.