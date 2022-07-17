При обстрелах Николаева российские войска используют нетипичное оружие, обладающее особо мощными разрушительными способностями.

Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Используют зенитно-ракетные системы С-300, снаряжая их нетипичным разрывным снарядом, обладающим дополнительным максимально разрушающим действием. Именно поэтому несколько районов Николаева имеют большие разрушения", – сказала она.

Сегодня около трех часов ночи Николаев снова подвергся ракетным обстрелам. Ракеты попали по предприятиям.

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