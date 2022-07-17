В Виннице сегодня попрощались с четырехлетней Лизой Дмитриевой, погибшей 14 июля во время ракетных обстрелов города.

Родные, друзья и просто горожане пришли попрощаться в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы. Похоронили девочку на городском кладбище в Сабарове.

Четырехлетняя Лиза - одна из троих детей, погибших в четверг в результате российского ракетного удара по центру Винницы.

Тем временем мать девочки, Ирина Дмитриева, находится в больнице с тяжелыми травмами брюшной полости, печени и легких. Ее мать, то есть бабушка Лизы, рассказала, что Ирина после обстрела была в шоке и забыла, что у нее погибла дочь.

А недавно некий журналист пробрался к молодой женщине в палату и сообщил ей новость о гибели малышки-дочери, снимая реакцию на камеру.

Советник главы ОПУ Кирилл Тимошенко был возмущен этой историей и призвал людей вести себя человечно.

Напомним, только вчера в Виннице закончили разбор завалов после страшного удара. Итог ракетного удара РФ: 55 разрушенных домов, 40 поврежденных авто и 24 погибших.

Мэр города пообещал, что семьям погибших жителей Винницы выплатят по сто тысяч гривен денежной помощи.

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