Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко возмутился историей о том, как журналист рассказал пострадавшей от ракетного удара в Виннице женщине о гибели ее 3-летней дочери.

Об этом чиновник узнал во время поездки в город, а своими впечатлениями поделился в эфире телемарафона.

"Главный врач больницы сказал, что эту женщину специально не известили о том, что ее ребенок умер, потому что она была в очень тяжелом состоянии, и не нужно этого делать, нас тоже предупредили. А сегодня я вижу в соцсетях, как журналист или блогер (не знаю, как он туда попал, это еще устанавливается) заходит в реанимацию и рассказывает этой женщине о том, что она потеряла дочь, снимает это и выкладывает это в соцсети. Я призываю всех быть человечными и не делать то, что делается сейчас", - сказал Тимошенко.

Ранее мы публиковали упомянутое Тимошенко видео. На нем Ирина Дмитриева, потерявшая дочку Лизу, горько плачет, просит Запад помочь закрыть небо и постоянно смотрит видео с Лизой.

Ирина после обстрела была в шоке и просто не запомнила, что у нее погибла дочь. Писали, что у женщины оторвало часть ноги - но к счастью, эта информация оказалась неверной. Однако, по словам бабушки Лизы, у Ирины очень тяжелые травмы брюшной полости, печени и легких.

Напомним, только вчера в Виннице закончили разбор завалов после страшного удара. Итог ракетного удара РФ: 55 разрушенных домов, 40 поврежденных авто и 24 погибших.

Мэр города пообещал, что семьям погибших жителей Винницы выплатят по сто тысяч гривен денежной помощи.

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Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.

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