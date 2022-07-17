Россияне продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в частности - по учебным заведениям в Донецкой области.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

За минувшие сутки три ракеты прилетели в Торецкую общину. Одна из них попала в жилой квартал Торецка, две - в Железное, где повреждены школа и детсад. Пока информации о пострадавших нет.

"В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа - объемы повреждений устанавливаем, информация о пострадавших не поступала. В Соледаре в результате обстрела возник пожар в местном центре детского и юношеского творчества - на месте работают спасатели", - рассказал глава ОВА в Фейсбуке.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Также он напомнил, что россияне каждый день наносят новые и новые удары, из-за чего оставаться на территории области опасно. Он призвал жителей эвакуироваться.



Скриншот: Facebook/Павло Кириленко

Война в Украине продолжается уже 144-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.