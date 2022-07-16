В Виннице завершили разбор завалов, возникших в результате позавчерашних ракетных обстрелов.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в результате обстрела повреждены или разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая. Чисто погибших сегодня утром достигло 24, продолжаются поиски еще одного человека.

Ранее мы писали, что часть бомбоубежищ Винницы - в ужасном состоянии. Это выяснилось после позавчерашнего ракетного удара. В Офисе президента сообщили о "недостаточном уровне обустройства бомбоубежищ". И напомнили, что это ответственность местных властей.

Кроме того, семьям гражданских, погибших и раненых в результате вчерашнего ракетного обстрела Винницы, выплатят соответственно 50 и 25 тысяч гривен.

Напомним, война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.