Мэр Винницы Сергей Моргунов в комментарии "Стране" рассказал, что родственникам погибших в результате удара по Виннице выплатят 100 тысяч гривен компенсации.

"50 тысяч гривен от мэрии и 50 тысяч выплатит областной совет родственникам на одного погибшего члена семьи. В сумме 100 тысяч. Также выплатим 50 тысяч гривен компенсации всем раненым: 25 тысяч от городского совета и 25 тысяч от областного совета. Также похороны всех погибших за счёт городского бюджета. Предоставление медицинской помощи бесплатно", - сообщил мэр Винницы.

Он добавил, что на сегодняшний день в больнице находятся 70 человек.

"Приблизительно в 11:30 в больнице умерла ещё одна женщина. У неё было 85% ожогов. Уже 24 погибших. Из них трое детей. 14 человек в тяжёлом состоянии, трое - в критическом состоянии", - сказал Моргунов.

По его словам, 49 домов повреждены в результате ракетного удара.

"Нереально за один день подсчитать убытки, но можем констатировать, что 49 домов повреждены. У нас есть восемь многоэтажных домов, где нужно делать капитальный ремонт крыш. Есть одноэтажный на шесть квартир дом, который нужно сносить и строить новый", - сообщил Сергей Моргунов.

Напомним, в Виннице завершили разбор завалов, возникших в результате позавчерашних ракетных обстрелов. Число погибших сегодня утром, 16 июля, достигло 24, продолжаются поиски еще одного человека.

Ранее мы писали, что после ракетного удара по Виннице выяснилось, что часть бомбоубежищ города находятся в ужасном состоянии.