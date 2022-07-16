Ирина Дмитриева, потерявшая дочку Лизу в результате ракетного удара по Виннице, впервые после этого пообщалась с прессой.

Впрочем, общением это трудно назвать. Ирина плачет, просит Запад помочь закрыть небо, чтобы защитить украинцев от России, которая убивает детей. И постоянно смотрит видео с Лизой.

Ирина после обстрела была в шоке и просто не запомнила, что у нее погибла дочь. Писали, что у женщины оторвало часть ноги - но к счастью, эта информация оказалась неверной.

Однако, по словам бабушки Лизы, у Ирины Дмитриевой очень тяжелые травмы брюшной полости, печени и легких.

Напомним, российская ракета ударила по Виннице утром 14 июля. Удар пришелся по центру города, пострадал девятиэтажный дом быта "Юбилейный". Также в результате российского обстрела было уничтожено помещение медицинского центра "Нейромед", расположенного рядом.

Ранее мы писали, что жертвами удара по Виннице стали мальчики 7 и 8 лет. Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью. Второй ждал дядю в припаркованном авто, которое сгорело в результате взрывной волны.

Тем временем, в Виннице завершили разбор завалов, возникших в результате позавчерашних ракетных обстрелов. Число погибших сегодня утром, 16 июля, достигло 24, продолжаются поиски еще одного человека.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.