Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов.

Об этом заявил губернатор Виталий Ким в эфире Ходорковский LIVE.

"Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда начинают следить за местами расположения военных, ПВО или чего-либо. Мы хотим это пресечь на корню. У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей", - заявил он.

Напомним, недавно СБУ задержала корректировщиков недавних обстрелов Николаева и Баштанки.

А мэр Николаева назвал количество раненных и погибших горожан с начала войны.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.