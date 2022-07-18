СБУ заявила о задержании российской агентки, которая собирала в Киеве и области информацию о местоположении объектов для нанесения ракетных ударов и проведения диверсий.

По данным следствия, с марта по июнь 2022 года жительница Киева, 60-летняя гражданка Украины через мессенджеры получала задания от российских кураторов и передавала им фотографии и геолокации военной техники, блокпостов, объектов критической инфраструктуры, гражданских и военных объектов.

Во время обыска по месту жительства подозреваемой изъяты мобильный телефон, компьютерная техника, флэш-носители, записные книжки, сим-карты и банковские карты.

Ей сообщили о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Ранее в Киеве дали 8 лет агенту, который корректировал обстрелы объектов энергетики и водоснабжения.

Также СБУ задержала агента РФ, который сливал россиянам позиции украинских военных в Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.