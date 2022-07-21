В ночь с 20 на 21 июля Николаев снова оказался под массированным обстрелом. В городе в тот момент была объявлена воздушная тревога.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он около 03:15 рассказал о мощных взрывах, которые были слышны в Николаеве.

Напомним, недавно Александр Сенкевич рассказал, что силы противовоздушной обороны Николаева и области не справляются с обстрелами.

Также мы писали о том, что по данным губернатора Виталия Кима, Николаев хотят закрыть на несколько дней, чтобы "отработать" коллаборантов.

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