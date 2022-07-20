Николаев планируется в течение недели-двух закрыть на 1-2 дня для "отработки адресов", заявил глава области Виталий Ким.

Он сообщил, что вчера в ОГА пришли "18 писем о предателях и коллаборантах".

"Мы сообщим с военными заранее, будем отрабатывать адреса, которые мы проанализируем", - сказал Ким.

Как уже анализировала "Страна", учитывая, что город прифронтовой, такая необходимость могла возникнуть только из-за ударов по военным объектам, на которые наводят местные жители, выступая информаторами россиян.

Причём, судя по беспрецедентности акции ("закрыть город на несколько дней"), проблема ударов по расположению украинских военных в городе стоит остро.

Напомним, накануне в ВСУ заявили, что готовятся к освобождению оккупированного юга Украины. Тем временем мэр Николаева Александр Сенкевич заявляет, что силы ПВО не справляются с количеством ракетных ударов по Николаеву.

Только за последнюю неделю в результате обстрела Николаева пострадали автосалон и магазин сельхозтехники, два крупнейших университета, россияне стреляли по школам и разбомбили отель. Причем, Россия использует для обстрелов Николаева особо разрушительные снаряды.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.