США не будут передавать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 километров, которые могут применяться в реактивных системах залпового огня HIMARS.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на форуме по безопасности в Аспенском институте.

"Есть определенные вещи, которые, по словам президента США, он не готов передавать. К ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 километров", - сказал Салливан.

Он подчеркнул готовность Байдена сделать все возможное для поддержки Украины, но не менее важная цель президента - не допустить мировой войны.

Ранее в Украине выразили уверенность, что получат дальнобойные ракеты к HIMARS.

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