США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Направить расходы на оборонные товары и услуги Министерства обороны на сумму до 175 миллионов долларов, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится на сайте Белого дома.

Пентагон объявил, что США в рамках нового пакета помощи поставят в Украину еще пять РСЗO HIMARS и 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Дрон-камикадзе Phoenix Ghost, который США передадут Украине, был разработан незадолго до начала войны в Украине, при этом его создавали с учетом запросов ВСУ и специфики действий в условиях конфликта на Донбассе, как признавали сами американцы.

Phoenix Ghost - барражирующий боеприпас, по возможностям сравнимый со Switchblade. Его можно использовать для наблюдения с воздуха, однако его основное предназначение атакующее. Причем в основном против российских танков.

Он эффективен против среднебронированных наземных целей, может взлетать вертикально и находиться в полете более шести часов. Способен работать ночью благодаря наличию инфракрасных датчиков. Дрон компактен, может поместиться в рюкзак.

Phoenix Ghost разрабатывался для конфликта, в котором использование пилотируемой авиации было сведено на нет из-за противовоздушной обороны, а на передний план вышла артиллерия. В этих условиях задачей дрона-камикадзе долгосрочного полета становится атака контрбатарейных радаров, пунктов управления БПЛА, машин управления артиллерией, а также самих артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны.

Между тем The Washington Post приводит уточненные данные о новом пакете военной помощи США для Украины.

Он составит 270 миллионов долларов, сообщил координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби. В пакет вошли:

4 реактивных системы залпового огня HIMARS,

580 беспилотников Phoenix Ghost,

36 000 артиллерийских боеприпасов и дополнительные боеприпасы для HIMARS.

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