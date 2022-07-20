Передача Украине 18 орудий Caesar почти на четверть сократила артиллерийский парк французской армии.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает Liberation.

По словам министра, чтобы восполнить потери, Париж выделяет 85 млн евро.

"Транш в 85 млн евро позволит нам пополнить наш парк. Это нужно, чтобы не повредить планам обучения и подготовки наших артиллеристов", — заявил он во время слушаний в сенатском комитете по иностранным делам и обороне.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, цели РФ в Украине расширились, а "если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации на Украине отодвинутся еще дальше".

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.