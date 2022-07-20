США предоставят Украине очередной 16-й пакет оборонной военной помощи, о чем объявят уже на этой неделе. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин 20 июля в ходе онлайн-заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, трансляцию которого вели в twitter Пентагона.

Отмечается, что в новый пакет военной помощи войдут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, а также боеприпасы.

"На следующей неделе мы выпустим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать четыре системы HIMARS", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

"Мы будем адаптировать нашу помощь так, чтобы у Украины были технологии, боеприпасы и реальная огневая мощь для самообороны", – добавил он.

Ранее сообщалось о военной помощи Украине со стороны США на 400 млн долларов. При этом представительница Пентагона подчеркивала, что помощь США в сфере безопасности формируется на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений.

Напомним, ранее глава штабов США пообещал главе ВСУ Валерию Залужному поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Как писала "Страна", сегодня в режиме онлайн пройдет четвертая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Накануне заседания Залужный сообщил главе штабов США о стабилизации ситуации на фронте.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.