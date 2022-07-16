У Пентагона нет информации о том, что Украина кому-то перепродаёт оружие, полученное от США.

Об этом заявил высокопоставленный представитель ведомства на специальном брифинге.

Он отметил, что Минобороны США "не отслеживает" судьбу вооружения, поставленные в Украину. Но при этом, не видит "признаков того, что это оружие было передано кому-либо, кроме ВСУ".

"Не отслеживать и не знать, куда идет это оружие, я думаю, это разные вещи", - заявил он.

Ранее на Западе звучали предположения, что переданное в Украину американское вооружение якобы может уходить "на сторону".

После этого министр обороны Алексей Резников сообщил, что союзники уже отправили в Украину представителей для контроля поставляемого оружия.

А Давид Арахамия сообщил, что в Раде создадут комиссию по контролю за использованием западного оружия в ближайшие дни.

"Страна" разбиралась, почему на Западе заговорили о контроле за использованием западной помощи Украине.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.