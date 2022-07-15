Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что некоторые из союзников Украины уже направили в страну военных представителей для наблюдения за предоставленными Киеву вооружениями.

Об этом он сказал британской газете Financial Times.

При этом, по словам Резникова, правительство Украины не поддерживает опасения Запада насчет рисков контрабанды оружия, но признает необходимость расширения своих систем отслеживания оружия.

"Нам нужно выжить. У нас нет причин вывозить контрабандой оружие из Украины", - сказал он.

По словам Резникова, Украина с 2019 года использует НАТОвское ПО для отслеживания оружия, к которому могут получить доступ и союзники по НАТО.

Система, которая в настоящее время управляется только централизованно, будет распространена на уровень бригад и, возможно, батальонов. Киев будет консультироваться со своими партнерами о том, как далеко ее развернуть, сказал он.

Напомним, что ранее в издании Financial Times появилась статья о том, что НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений в связи с опасениями, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

Однако после этой статьи представитель Пентагона ответила, что Вашингтон следит за использованием американского оружия в Украине и уверен в действиях украинского правительства. Но в Белом доме заявили, что "разделяют обеспокоенность" по поводу судьбы американских вооружений в Украине.