Немецкий оборонный концерн Rheinmetall модернизирует 30 боевых машин пехоты Marder, чтобы предоставить их для поддержки Украины в рамках круговых поставок.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Предполагается, что Marder 1970-80-х годов продадут другим странам, которые, в свою очередь, смогут поставлять собственные вооружения Украине.

Ранее мы писали, что производитель БМП Marder подготовил несколько машин для отправки в Украину.

Напомним, ранее Bild писал, что канцлер Олаф Шольц и немецкое правительство более месяца блокируют поставки БМП Marder в Украину.

При этом издание Spiegel сообщило, что в Евросоюзе есть неформальная договоренность не отправлять в Украину танки.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.