Немецкий канцлер Олаф Шольц сократил военную поддержку Украины, несмотря на обещания нарастить поставки.

Об этом сообщает Die Welt.

Издание отмечает, что Шольц продолжает обещать, что Германия нарастит поставки, однако, судя по списку от федерального правительства, они только сокращаются.

Впервые Берлин опубликовал список 21 июня, и с тех пор трижды обновлял его. Согласно этим сведениям, Украина за последние три недели получила всего две поставки: 42 тысячи пайков и 102 небронированных автомобиля.

Немецкая оппозиция уже критикует позицию правительства Германии.

"Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор", - заявил один из лидеров фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай.

По его словам, нежелание поставлять оружие наносит ущерб репутации Германии.

Как писала "Страна", на днях правительство Германии опубликовало полный список оружия и военного оборудования, которое передали Украине по состоянию на 12 июля.

А незадолго до этого канцлер ФРГ Шольц пообещал новые поставки оружия в Украину по принципу "кругового обмена".